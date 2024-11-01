Ферстаппен потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии за замену мотора

Ред Булл все же решился поставить на болид нидерландца новую силовую установку.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил штраф в виде потери пяти стартовых мест на Гран-при Бразилии.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, австрийский коллектив заменил силовую установку на болиде трехкратного чемпиона мира на этапе в Сан-Паулу.

Для Ферстаппена это уже шестой мотор в 2024 году. И так как он превысил лимит на сезон (5 моторов), 27-летний гонщик получил штраф.

Update: Max will have a five-place grid penalty for Sunday's #BrazilGP, after taking a new internal combustion engine 🔧 pic.twitter.com/ZeU0Lbfycp — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 1, 2024

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Таким образом заезд на Интерлагосе Ферстаппен начнет в лучшем случае с шестого места.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

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