Квалификацию Гран-при Бразилии перенесли из-за сильного дождя

Время ее нового начала будет объявлено позднее.

Квалификация Гран-при Бразилии, которая должна была пройти в субботу, 2 ноября, была перенесена из-за погодных условий сообщает официальный сайт Формулы-1.

По информации источника, квалификацию постараются провести утром воскресенья, 3 ноября. Однако время ее начала до сих пор неизвестно.

Изначально стартовый порядок будущего Гран-при Бразилии должен был начать определяться в 20:00 по Киеву.

Но из-за сильного дождя, который и не думал останавливаться, начало квалификации постоянно переносилось.

Придя у выводу, что нет смысла ждать смены погоды, ФИА приняла решение о переносе квалификации.

"Решение о времени начала квалификации завтра утром будет принято как можно скорее", - говорится в заявлении Федерации.

Напомним, что перед этим была проведена спринтерская гонка, которую выиграл Ландо Норрис. Но пилот МакЛарен признался, что ему совсем не понравилось то, каким образом он добыл эту победу.

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