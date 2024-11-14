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Экс-звезда сборной Бразилии: Главный потраченный впустую талант в футболе - я

Адриано объяснил причину своего текущего состояния.
Вчера, 21:45
Адриано / Getty Images
Адриано / Getty Images

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано назвал себя главным потраченным талантом в футболе.

Напомним, ранее бразилец шокировал своих фанатов, попивая пиво в фавелах.

Нападающий рассказал, что действительно пьет почти каждый день и проводит свои дни в фавелах. Он считает, что на него давит груз нереализованного таланта.

"Знаешь, каково это – быть обещанием? Я знаю. В том числе – несбывшимся обещанием. Главный потраченный впустую талант в футболе: я. Мне нравится это слово – «расточительство». Не только потому, как оно звучит, но и потому, что я одержим тратой своей жизни впустую.

Мне хорошо вот так, в безумной расточительности. Мне нравится это клеймо. Я не принимаю наркотики, как многие пытаются доказать. Я не связан с преступностью, хотя, конечно, мог бы. Я не люблю клубы. Я всегда хожу в одно и то же место в своем районе – в киоск Наны. Хочешь встретить меня – заходи.

Да, я пью через день. (А иногда и каждый день.) Как человек, вроде меня, доходит до того, что пьет почти ежедневно? Я не люблю давать объяснения другим. Но вот одно. Я пью, потому что быть обещанием, которое остается в долгу, – непросто. И с моим возрастом становится еще труднее", - написал Адриано для The Players Tribune.

Ранее также сообщалось, что МЮ готов обменять Антони на другого бразильца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адриано

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