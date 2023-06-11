Загулял: Легенда Интера исчез перед финалом Лиги чемпионов, хотя должен был комментировать матч

Знаменитый "Император" Адриано после вечеринок не явился в аэропорт, чтобы вылететь в Стамбул.

Бывший нападающий Интера и сборной Бразилии Адриано, который должен был работать на финале Лиги чемпионов в Стамбуле, угодил в курьезную историю, после которой потерял рабочий контракт.

Накануне Манчестер Сити в решающем поединке главного еврокубка одержал победу со счетом 1:0 над миланским клубом, но бразильский экс-футболист так и не увидел этот матч вживую, отдав предпочтение другим занятиям.

Читай также: Слезы, радость и боль: эмоции участников финала Лиги чемпионов после финального свистка

"Император", согласно условиям договора, должен был прилететь в Стамбул и комментировать финал Лиги чемпионов на стадионе Ататюрка. Тем не менее он не явился в аэропорт на свой рейс. Поиски бразильца также были безрезультатными, сообщает Extra.globo.com.

Причина исчезновения знаменитого экс-форварда Интера, не особо соблюдавшего режим и во время игровой карьеры, оказалась банальной - накануне его видели на трех вечеринках в Рио-де-Жанейро, где он развлекался и выпивал.

Источник: globo.com

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).