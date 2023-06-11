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Слезы, радость и боль: эмоции участников финала Лиги чемпионов после финального свистка

ISPORT подобрал самые интересные фотографии по празднованию финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:18
Ман Сити поднимает трофей / Getty Images
Ман Сити поднимает трофей / Getty Images

Накануне в Стамбуле состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором английский Манчестер Сити минимально одолел итальянский Интер.

После финального свистка традиционно состоялось награждение команды победителя. Эмоции переполняли игроков, тренеров и даже болельщиков.

На ISPORT также доступен видеообзор матча финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.


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