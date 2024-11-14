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Манчестер Юнайтед готов обменять Антони на другого бразильца

Вингер может стать частью трансфера Лоррана.
Сегодня, 17:22
Лорран / Getty Images
Лорран / Getty Images

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к хавбеку Фламенго Лоррану, пишет GiveMeSport.

Манкунианцы раньше уже следили на 18-летнем бразильцем, но дальше интереса дело так и не продвинулось.

Теперь же клуб вновь вернулся к этому варианту, так как Фламенго заинтересован в услугах Антони.

На Лоррана также претендуют ряд английских клубов, включая, например, Брайтон, который может быть более привлекательным вариантом для молодого футболиста.

Бразильский клуб готов продать игрока уже в январе, если потенциальный покупатель предложит около 50 млн евро. МЮ же может покрыть часть суммы за счет Антони.

Ранее также сообщалось, что Мудриком интересуется один из клубов АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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