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Мудрика хочет арендовать клуб АПЛ, который ищет замену бывшему лидеру

Переезжать из Лондона не придется.
Сегодня, 16:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Клуб английской Премьер-лиги Кристалл Пелас хочет арендовать вингера лондонского Челси Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, об этом сообщает[[link_direct link_url="https://www.footballtransfers.com/en/transfer-news/uk-premier-league/2024/11/chelsea-transfer-news-mykhailo-mudryk-crystal-palace-january-loan-deal"] ]Football Transfers[[/link_direct]].

"Орлы" пытаются усилить атакующее звено команды, ведь за 11 матчей нынешнего чемпионата они забили всего 8 голов.

Кристалл Пелас надеется, что Мудрик сможет заменить Майкла Олисе, который летом перебрался в мюнхенскую Баварию.

Исмаила Сарр, пришедший летом за 15 млн евро за 14 матчей, не смог отличиться ни одним результативным действием и не завоевал для себя места в стартовом составе.

Со статистикой Михаила Мудрика можно ознакомиться на ISPORT

Напомним, что на прошлой неделе гол Михаила Мудрика был признан самым красивым в рамках тура Лиги конференций.

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