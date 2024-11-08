Забитый мяч Мудрика выиграл звание гола тура в Лиге Конференций
Украинец отличился настоящей футбольной красотой.
В рамках третьего тура Лиги конференций Челси "уничтожил" армянский Ноах.
Один из голов лондонцев в этом поединке забил Михаил Мудрик. Забитый мяч украинца стал пятым в этом поединке.
Мудрик отметился сильным и в то же время техничным ударом со средней дистанции в верхний угол ворот соперника. Данное взятие ворот стало лучшим по версии УЕФА в рамках игрового дня Лиги конференций.
Отметим, что у Михаила в трех поединках Лиги конференций два гола и три ассиста.
Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик приложился к еврокубковому рекорду Челси.
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