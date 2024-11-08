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Забитый мяч Мудрика выиграл звание гола тура в Лиге Конференций

Украинец отличился настоящей футбольной красотой.
Сегодня, 16:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги конференций Челси "уничтожил" армянский Ноах.

Один из голов лондонцев в этом поединке забил Михаил Мудрик. Забитый мяч украинца стал пятым в этом поединке.

Мудрик отметился сильным и в то же время техничным ударом со средней дистанции в верхний угол ворот соперника. Данное взятие ворот стало лучшим по версии УЕФА в рамках игрового дня Лиги конференций.

Отметим, что у Михаила в трех поединках Лиги конференций два гола и три ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик приложился к еврокубковому рекорду Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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