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Челси установил рекорд Еврокубков

К достижению приложился и Мудрик.
Сегодня, 12:22
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги конференций Челси уничтожил армянский Ноах со счетом 8:0.

Таким образом, количество забитых голов за 3 матча основного этапа игроками «синих» достигло отметки 16 мячей.

Лондонцы установили рекорд еврокубковых турниров. Ранее ни одному клубу не удавалось за первые три матча основных этапов забивать такое большое количество голов.

Отметим, что в достаточно значительной степени к этому достижению приложился и Михаил Мудрик. У украинца 2 забитых мяча и 3 результативных передачи в трех матчах Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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