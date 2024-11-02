С пивом и сигаретой: легенда футбола из Бразилии шокировал своим состоянием
Адриано проводит свое время на улицах Южной Америки.
Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано оказался в центре внимания.
42-летний футболист, который знаменит по своим выступлениям в Интере, перестал следить за собой.
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Адриано заметили на одной из улиц Рио-де-Жанейро.
В одном из роликов Адриано босиком держит в одной руке стакан с алкоголем, а в другой – сигарету.
В составе сборной Бразилии Адриано провел 48 матчей, в которых забил 27 мячей.
Напомним, Адриано анонсировал свой прощальный матч - он завершил карьеру в 2016 году.
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