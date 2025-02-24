Юный сын Адриано перебрался в Европу

18-летний Адрианиньо покинул бразильский Серрано. Бразилец перешел в Академику из Коимбры, сообщает официальный X клуба.

Тинейджер будет выступать в португальской Лиге 3. Академика борется за выживание в дивизионе в одной из групп выбывания. Сумма сделки пока остается неизвестной.

Адриано Карвальо родился в пригороде Рио-де-Жанейро, когда его отец защищал цвета сборной Бразилии на ЧМ-2006. На детско-юношеском уровне Адрианиньо занимался в академии из орбиты испанской Барселоны, Боавишты и Гремио, а в Серрано из Петрополиса попал в 2022 году.

Зато Адриано – воспитанник Фламенго, а знаменитым стал в чемпионате Италии. Там он защищал цвета Интера, Фиорентины, Пармы и Ромы. С "нерадзурри" форвард завоевал 3 Скудетто, а в составе сборной Бразилии торжествовал на Копа Америка-2004.

Кстати, ранее Неймар оформил гол c углового за Сантос.

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