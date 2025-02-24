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Футбол

Неймар забил невероятный гол с углового и сделал две голевые передачи

Бразилец помог Сантосу добыть крупную победу.
Сегодня, 09:55
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках 12-го тура Лиги Паулиста Сантос сыграл против Интернасьонала Лимейры.

Главным героем встречи стал нападающий Сантоса Неймар. На счету футболиста гол и две голевые передачи.

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Отметим, что гол, который забил бразилец, выдался очень красивым. Форвард забил прямым ударом с углового, закрутив мяч в ворота без шансов для голкипера. 

Неймар вернулся в Сантос в январе текущего года. За шесть матчей он забил два гола и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Антони получил бессмысленное удаление в матче Ла Лиги.

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