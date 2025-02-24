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Футбол

Антони получил бессмысленное удаление в матче Ла Лиги

Бразилец помог своей команде выиграть, однако также отметился плохим поступком.
Сегодня, 07:50
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Бетис одержал победу над Хетафе (2:1).

Победу клубу из Севильи принес дубль Иско, один гол забил с передачи Иско.

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В компенсированное время рефери удалил с поля двух игроков – красные карточки получили Антони из Бетиса и Домингуш Дуарте из Хетафе.

Момент с удалением Антони на 4.06.

Бетис поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков.

Хетафе – Бетис – 1:2
Голы: Майораль, 82 – Иско, 18, 77 (пен)

Удаления: Дуарте, 90+6 – Антони, 90+4

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