Лукас Перес нашел новенькую команду. 36-летний форвард перешел в нидерландский ПСВ, сообщает официальный сайт клуба.

Испанец заключил с "красно-белыми" контракт до конца сезона. В составе ПСВ Перес будет выступать под 27-м номером. Нападающий перебрался в Эредивизи в статусе свободного агента.

Последним клубом ветерана был Депортиво из Ла-Коруньи. В нынешнем сезоне Перес провел 19 матчей в Сегунде, в которых оформил 4 мяча. В 2011–2013 гг. он сыграл 60 поединков (15 голов) во всех турнирах за Карпаты.

Кстати, чемпион мира-2014 Озил начал политическую карьеру в Турции.

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