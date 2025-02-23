Озил начал карьеру политика на исторической родине
Месут Озил после спортивной карьеры решил строить политическую. Бывший полузащитник сборной Германии избран в исполнительный комитет Партии справедливости и развития, сообщает Haberler.
На съезде руководящей политической силы в Анкаре состоялись выборы центрального исполкома. По результатам голосования Озил пополнил ряды верхушки ПСР. Экс-хавбек мадридского Реала, лондонского Арсенала и ряда других команд – давний сторонник лидера партии Реджепа Тайипа Эрдогана.
Этнический турок Озил родился и вырос в немецком Гельзенкирхене. На склоне игровой карьеры он успел поиграть на родине предков за стамбульские Фенербахче и Башакшехир.
К слову, ранее Фейеноорд назначил ван Перси главным тренером.
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