Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке

Бывший хавбек Арсенала и Реала Месут Озил продолжает наращивать мышцы.

Немец на этот раз опубликовал в соцсетях видео, на котором он в жилете с дополнительным весом поднимает огромные гантели.

Пользователи шокированы тем, как быстро футболист набирает мышечную массу.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала и Реала начнет политическую карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!