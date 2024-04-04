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Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке

Немец продолжает творить чудеса в спортивном зале.
Сегодня, 18:20
Месут Озил / Instagram
Месут Озил / Instagram

Бывший хавбек Арсенала и Реала Месут Озил продолжает наращивать мышцы.

Немец на этот раз опубликовал в соцсетях видео, на котором он в жилете с дополнительным весом поднимает огромные гантели.

Пользователи шокированы тем, как быстро футболист набирает мышечную массу.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала и Реала начнет политическую карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тренажерный зал Месут Озил

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