Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке
Немец продолжает творить чудеса в спортивном зале.
Бывший хавбек Арсенала и Реала Месут Озил продолжает наращивать мышцы.
Немец на этот раз опубликовал в соцсетях видео, на котором он в жилете с дополнительным весом поднимает огромные гантели.
Пользователи шокированы тем, как быстро футболист набирает мышечную массу.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала и Реала начнет политическую карьеру.
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