"Готовится к переходу в WWE": Фанаты в шоке от невероятной физической формы Озила
Немец удивил своей мышечной массой.
Бывший хавбек Реала и Арсенала Месут Озил показал, как он выглядит в данный момент.
Футболист сделал фото после тренировки в спортивном зале, удивив фанатов огромными мышцами и прессом.
Некоторые подписчики в шутку стали писать, что Месут готовится к переходу в самый известный реслинг-промоушен в мире WWE.
При этом, данное фото лишь демонстрация того, как немецкий игрок сумел прокачать себя и свое тело всего за год!
Ранее Озил показывал в соцсетях, как проходят его тренировки.
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