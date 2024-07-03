"Готовится к переходу в WWE": Фанаты в шоке от невероятной физической формы Озила

Бывший хавбек Реала и Арсенала Месут Озил показал, как он выглядит в данный момент.

Футболист сделал фото после тренировки в спортивном зале, удивив фанатов огромными мышцами и прессом.

Некоторые подписчики в шутку стали писать, что Месут готовится к переходу в самый известный реслинг-промоушен в мире WWE.

При этом, данное фото лишь демонстрация того, как немецкий игрок сумел прокачать себя и свое тело всего за год!

Ранее Озил показывал в соцсетях, как проходят его тренировки.

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