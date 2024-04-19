Озил: Класико идет на спад – и это обидно
Бывший хавбек Реала Месут Озил высказался касаемо грядущего Эль Класико.
"На тот момент это был самый важный матч в футбольном мире.
К сожалению для нас, та Барселона была, пожалуй, лучшей Барселоной в истории.
Барселона Гвардиолы была на другом уровне, и она определенно отличается от нынешней версии клуба".
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"Думаю, что сейчас внимание всего мира больше сосредоточено на таких матчах, как Ливерпуль – Манчестер Сити, или других матчах АПЛ.
Думаю, что класико идет на спад – и это обидно. Но это не вина Реала, поскольку они, несомненно, являются одной из лучших команд в мире.
Проблема в Барселоне, которая упустила свой потенциал", – сказал Озил в интервью Marca.
Напомним, матч Реал - Барселона состоится в воскресенье, 21 апреля.
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