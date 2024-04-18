Президент Барселоны назвал цель команды на матч с Реалом
Лапорта ждет победы от своей команды.
Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался перед матчем с Реалом.
"Мы должны выиграть в Мадриде".
Читай также: Хави отменил тренировку Барселоны из-за напряжения в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов
"Мне неприятно из-за вылета команды из Лиги чемпионов, но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование", – заявил Лапорта в интервью Diario Sport.
Напомним, Барселона сыграет с Реалом в рамках Ла Лиги 21 апреля. Матч состоится в 22:00 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!