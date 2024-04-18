iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Барселоны назвал цель команды на матч с Реалом

Лапорта ждет победы от своей команды.
Сегодня, 20:55
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался перед матчем с Реалом.

"Мы должны выиграть в Мадриде".

Читай также: Хави отменил тренировку Барселоны из-за напряжения в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

"Мне неприятно из-за вылета команды из Лиги чемпионов, но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование", – заявил Лапорта в интервью Diario Sport.

Напомним, Барселона сыграет с Реалом в рамках Ла Лиги 21 апреля. Матч состоится в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

Статьи по теме

Араухо прокомментировал критику в свой адрес от Гюндогана за матч с ПСЖ Араухо прокомментировал критику в свой адрес от Гюндогана за матч с ПСЖ
Представители Барселоны и Ман Сити общались с агентом одного из лидеров сборной Испании Представители Барселоны и Ман Сити общались с агентом одного из лидеров сборной Испании
Хави отменил тренировку Барселоны из-за напряжения в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов Хави отменил тренировку Барселоны из-за напряжения в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов
Гюндоган раскритиковал партнера за разгром от ПСЖ Гюндоган раскритиковал партнера за разгром от ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:37
Лига конференций-2023/24: Фиорентина выбила Викторию, Астон Вилла в серии пенальти обыграла Лилль
Евро-202422:20
Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024
Европа22:19
Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе
Европа21:50
Стали известны планы Интера относительно празднований по случаю завоевания скудетто
Европа21:50
Араухо прокомментировал критику в свой адрес от Гюндогана за матч с ПСЖ
Европа21:21
Гвардиола хочет видеть в Ман Сити ключевого игрока Баварии
Европа21:15
Арсенал изучает варианты усиления атаки
Европа20:55
Президент Барселоны назвал цель команды на матч с Реалом
Формула 120:45
Гельмут Марко оценил шансы Сайнса оказаться в Ред Булл
Киберспорт20:30
Monte уступили paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK