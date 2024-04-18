Президент Барселоны назвал цель команды на матч с Реалом

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался перед матчем с Реалом.

"Мы должны выиграть в Мадриде".

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"Мне неприятно из-за вылета команды из Лиги чемпионов, но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование", – заявил Лапорта в интервью Diario Sport.

Напомним, Барселона сыграет с Реалом в рамках Ла Лиги 21 апреля. Матч состоится в 22:00 по Киеву.

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