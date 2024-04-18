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Хави отменил тренировку Барселоны из-за напряжения в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

Каталонцы не могут забыть матч с парижанами.
Сегодня, 18:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави отменил сегодняшнюю тренировку Барселоны после поражения от ПСЖ. Об этом сообщает издание As.

Изначально главный тренер не планировал предоставлять игрокам выходных перед матчем с Реалом. Однако вылет Барселоны из Лиги чемпионов негативно повлиял на атмосферу в команде – в частности, некоторые игроки остались недовольны критическими высказываниями Илкая Гюндогана.

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В связи с этим Хави и тренерский штаб решили отменить сегодняшнюю тренировку, чтобы разрядить напряженную обстановку в коллективе.

Отметим, сегодня на базу Барселоны приезжали лишь капитан команды Серджи Роберто, Педри и Гави, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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