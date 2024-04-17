Фанаты Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил Барселону (4:1) и вышел в полуфинал турнира.

Перед матчем болельщики "сине-гранатовых" устроили огненное шоу, поддерживая своих игроков.

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Автобусы Барселоны и ПСЖ направлялись к стадиону по одной дороге. В этот моменты фанаты испанцев ошибочно начали бросать предметы и файера в автобус каталонцев, перепутав его с автобусом ПСЖ.

Полиция была вынуждена была вмешаться, применив дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.

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