Фанаты Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ
Болельщики "сине-гранатовых" знатно оконфузились.
В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил Барселону (4:1) и вышел в полуфинал турнира.
Перед матчем болельщики "сине-гранатовых" устроили огненное шоу, поддерживая своих игроков.
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Автобусы Барселоны и ПСЖ направлялись к стадиону по одной дороге. В этот моменты фанаты испанцев ошибочно начали бросать предметы и файера в автобус каталонцев, перепутав его с автобусом ПСЖ.
Полиция была вынуждена была вмешаться, применив дубинки и слезоточивый газ.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.
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