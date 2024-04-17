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Непобежденный украинский супертяж посетил матч Лиги чемпионов

Сиренко вживую понаблюдал за поединком Боруссии и Атлетико.
Сегодня, 00:38
Владислав Сиренко / b-1boxing.com
Владислав Сиренко / b-1boxing.com

Во вторник, 16 апреля, дортмундская Боруссия принимает на своем поле с мадридский Атлетико в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

За определением полуфиналиста главного еврокубка решил вживую понаблюдать непобежденный украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко.

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Боксер у себя в Instagram представил фото и видео непосредственно со стадиона. Поддерживал украинец, очевидно, немецкую команду, которая и выиграла противостояние по сумме двух матчей - 1:2, 4:2.

Напомним, что недавно Сиренко вернулся в ринг, нокаутировав соперника в третьем раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Боруссия Дортмунд Владислав Сиренко

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