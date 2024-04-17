Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид: Обзор и результат матча Лиги Чемпионов 16.04.2024

В рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле встретила Атлетико Мадрид.

Уже на старте тайма команды обменялись супер-голевыми моментами. Сначала Марсель Забитцер пробил в защитника с убойной позиции, а через две минуты Альваро Мората не сумел переиграть Грегора Кобеля.

Затем неудачная возможность была у Юлиана Брандта, но на 34-ой минуте он взял свое, открыв счет, после великолепной передачи Матса Гуммельса.

Через несколько минут после гола Брандта Боруссия удвоила свое преимущество благодаря голу Иана Маатсена, но "матрасники" не собирались сдаваться и восстановили паритет почти сразу после перерыва не без помощи соперника.

Марио Эрмосо после подачи углового мощно, но не очень точно пробил головой, однако, испанцу помог Матс Гуммельс, срезав мяч в свои ворота.

На 64-ой минуте лишь с третьей попытки мадридцы вышли вперед по сумме двух матчей. Сперва опасно пробил Родриго Рикельме, после Анхель Корреа, а затем все тот же Корреа все же отправил мяч в сетку, но радовались гости недолго.

Уже на 71-ой минуте Марсель Забитцер оказался не на своей номинальной позиции на одном из флангов и направил мяч точно в голову Никласа Фюлькруга, который отправил его в ворота Яна Облака, а на 74-ой сам Забитцер, который провел в общем прекрасный поединок, забил последний гол в этом матче и вывел "шмелей" в полуфинал, где они сыграют с ПСЖ, который в ответном матче разгромил Барселону.

Статистика матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид

Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид 4:2

Голы: Брандт, 34, Маатсен, 39, Фюлькруг, 71, Забитцер, 74 - Гуммельс (автогол), 49, Корреа, 64

xG: 1.18 - 1.78

Удары: 19 - 9

Удары в створ ворот: 9 - 3

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