iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид: Обзор и результат матча Лиги Чемпионов 16.04.2024

"Шмели" одолели "матрасников"
Сегодня, 00:03
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле встретила Атлетико Мадрид.

Уже на старте тайма команды обменялись супер-голевыми моментами. Сначала Марсель Забитцер пробил в защитника с убойной позиции, а через две минуты Альваро Мората не сумел переиграть Грегора Кобеля.

Затем неудачная возможность была у Юлиана Брандта, но на 34-ой минуте он взял свое, открыв счет, после великолепной передачи Матса Гуммельса.

Через несколько минут после гола Брандта Боруссия удвоила свое преимущество благодаря голу Иана Маатсена, но "матрасники" не собирались сдаваться и восстановили паритет почти сразу после перерыва не без помощи соперника.

Марио Эрмосо после подачи углового мощно, но не очень точно пробил головой, однако, испанцу помог Матс Гуммельс, срезав мяч в свои ворота.

На 64-ой минуте лишь с третьей попытки мадридцы вышли вперед по сумме двух матчей. Сперва опасно пробил Родриго Рикельме, после Анхель Корреа, а затем все тот же Корреа все же отправил мяч в сетку, но радовались гости недолго.

Уже на 71-ой минуте Марсель Забитцер оказался не на своей номинальной позиции на одном из флангов и направил мяч точно в голову Никласа Фюлькруга, который отправил его в ворота Яна Облака, а на 74-ой сам Забитцер, который провел в общем прекрасный поединок, забил последний гол в этом матче и вывел "шмелей" в полуфинал, где они сыграют с ПСЖ, который в ответном матче разгромил Барселону.

Статистика матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид

Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид 4:2

Голы: Брандт, 34, Маатсен, 39, Фюлькруг, 71, Забитцер, 74 - Гуммельс (автогол), 49, Корреа, 64

xG: 1.18 - 1.78
Удары: 19 - 9
Удары в створ ворот: 9 - 3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов атлетико Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Боруссия Д перестреляла Атлетико на пути в полуфинал: видео лучших моментов матча с шестью голами Боруссия Д перестреляла Атлетико на пути в полуфинал: видео лучших моментов матча с шестью голами
Непобежденный украинский супертяж посетил матч Лиги чемпионов Непобежденный украинский супертяж посетил матч Лиги чемпионов
Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко
Лига чемпионов: Боруссия Дортмунд и ПСЖ вышли в полуфинал Лига чемпионов: Боруссия Дортмунд и ПСЖ вышли в полуфинал
Помочь журналистам

Видео

Разгром Барселоны, решающая красная и дубль Мбаппе в обзоре волевой победы ПСЖ: видео голов
Разгром Барселоны, решающая красная и дубль Мбаппе в обзоре волевой победы ПСЖ: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Хави - о поединке с ПСЖ: Рефери разрушил игру
Лига Чемпионов00:55
Боруссия Д перестреляла Атлетико на пути в полуфинал: видео лучших моментов матча с шестью голами
Лига Чемпионов00:50
Разгром Барселоны, решающая красная и дубль Мбаппе в обзоре волевой победы ПСЖ: видео голов
Лига Чемпионов00:38
Непобежденный украинский супертяж посетил матч Лиги чемпионов
Европа00:36
Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Боруссия Дортмунд и ПСЖ вышли в полуфинал
Лига Чемпионов00:05
ПСЖ в большинстве разгромил Барселону, выбив из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:03
Боруссия Дортмунд в бешеной игре одержала победу над Атлетико и путевку в полуфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:43
Европа23:43
Экс-игрок Динамо получил одну из руководящих должностей в бразильском клубе
Европа23:08
Вундеркинд Барселоны стал самым молодым автором ассиста в плей-офф Лиги Чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK