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Сиренко нокаутировал соперника в третьем раунде - провел первый бой с декабря 2021 года

Украинец забил американца.
Сегодня, 09:15
Владислав Сиренко победил
Владислав Сиренко победил

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (20-0, 17 КО) провел свой первый бой с декабря 2021 года.

Соперником нашего боксера стал Дэон Ронни Хейл (5-18-1, 4 КО) из США. 

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В третьем раунде украинец заставил оппонента взять колено, после чего тот не смог подняться. 

Для Сиренко этот поединок стал первым с 18 декабря 2021 года - тогда в Броварах Владислав одолел Андрея Руденко. Сиренко должен был вернуться в ринг 25 марта 2023, но получил травму и перенес операцию.

Напомним, Богачук – временный чемпион мира в первом среднем весе.

 

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