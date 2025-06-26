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Экс-претендент на титул UFC грезит боем против легендарного рестлера

Американский боец ​​смешанных искусств собрался в WWE.
Вчера, 23:29       Автор: Антон Федорцив
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Опытный боец ​​MMA Майкл Чендлер стремится попробовать силы в World Wrestling Entertainment. Бывший претендент на титул UFC в легком весе назвал желаемого оппонента в ринге.

"Битва с Реем Мистерио была бы чертовски веселой. Возможно, это будет слишком акробатично для меня. Дайте мне немного потренироваться, и я буду делать двойное сальто назад и приземляться на людей", – заявил Чендлер The Schmo.

Американец Рей Мистерио дебютировал в рестлинге еще в конце 80-х. Он снискал славу одного из самых выдающихся хайфлаеров – специалистов по зрелищным, акробатическим приемам и прыжкам с канатов или с возвышений. В декабре рестлеру исполнилось 50 лет.

Напомним, украинец Александр Усик сыграл роль второго плана в фильме The Smashing Machine.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC WWE майкл чендлер Рей Мистерио

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