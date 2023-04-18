Экс-игрок Арсенала и Реала начнет политическую карьеру

Месут Озил будет балотироваться в парламент Турции.

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, завершивший карьеру игрока, намерен начать карьеру политика.

Как сообщает издание Turkiyenewspaper, Месут будет балотироваться в парламент своей исторической Родины.

Экс-хавбек Реала и Арсенала получил статус кандидата от политической силы "Партия справедливости и развития", которую возглавляет действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит сказать, что Озил и Эрдоган уже давно находятся в достаточно близких взаимоотношениях. Так, к примеру, президент Турции был свидетелем на свадьбе бывшего футболиста в 2019 году.

Отметим, что парламентские выборы в Турции состоятся в воскресенье, 14 мая.