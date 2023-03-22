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Месут Озил завершил карьеру

Немецкий футболист больше не выйдет на поле в качестве профессионального игрока.
Сегодня, 14:20
Месут Озил / Getty Images
Месут Озил / Getty Images

Немецкий полузащитник Месут Озил официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

34-летний футболист в социальных сетях опубликовал пост, где объявил о своем решении.

Отметим, что последним клубом Озила был Истанбул. Месут также выступал за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал и Фенербахче.

В сборной Германии Месут провел 92 матча, а также выиграл чемпионат мира-2014.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии может закончить профессиональную карьеру.


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