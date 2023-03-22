Месут Озил завершил карьеру
Немецкий футболист больше не выйдет на поле в качестве профессионального игрока.
Немецкий полузащитник Месут Озил официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
34-летний футболист в социальных сетях опубликовал пост, где объявил о своем решении.
Thank you ❤️ pic.twitter.com/Aqr4pB5SI2— Mesut Özil (@M10) March 22, 2023
Отметим, что последним клубом Озила был Истанбул. Месут также выступал за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал и Фенербахче.
В сборной Германии Месут провел 92 матча, а также выиграл чемпионат мира-2014.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии может закончить профессиональную карьеру.