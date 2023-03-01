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Хуммельс может закончить профессиональную карьеру

Защитник не может перезаключить контракт со "шмелями".
Сегодня, 18:25
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Матс Хуммельс может закончить футбольную карьеру в конце этого сезона.

Контракт с дортмундской Боруссией истекает летом этого года, и стороны не могут договориться о его продлении. "Шмели" предлагают в два раза сократить зарплату игрока, на что тут несогласен.

При этом у Хуммельса на руках есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии, однако футболист не хочет покидать Германию.

А потому, если ему не удастся перезаключить контракт с Боруссией или не поступит другое предложение из Германии, Матс просто завершит карьеру.

Вместе с Боруссией Матс Хуммельс дважды чемпион Германии, дважды обладатель национального кубка и единожды финалист Лиги Чемпионов.

Напомним, что в последнем туре дортмундский клуб обыграл Хоффенхайм и возглавил турнирную таблицу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс

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