Хуммельс может закончить профессиональную карьеру

Защитник не может перезаключить контракт со "шмелями".

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Матс Хуммельс может закончить футбольную карьеру в конце этого сезона.

Контракт с дортмундской Боруссией истекает летом этого года, и стороны не могут договориться о его продлении. "Шмели" предлагают в два раза сократить зарплату игрока, на что тут несогласен.

При этом у Хуммельса на руках есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии, однако футболист не хочет покидать Германию.

А потому, если ему не удастся перезаключить контракт с Боруссией или не поступит другое предложение из Германии, Матс просто завершит карьеру.

Вместе с Боруссией Матс Хуммельс дважды чемпион Германии, дважды обладатель национального кубка и единожды финалист Лиги Чемпионов.

Напомним, что в последнем туре дортмундский клуб обыграл Хоффенхайм и возглавил турнирную таблицу.