iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 0:1: обзор матча и результат игры 25.02.2023

"Шмели" не без труда справились с одной из худших команд чемпионата.
Сегодня, 18:35
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 25 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм принимал в гостях дортмундскую Боруссию.

Для команды Пеллегрино Матараццо все пошло не по плану уже с самого начала, когда в середине первого тайма из-за травмы не смог продолжить игру центрбек Озан Кабак. 

А немногим позже "шмели" вышли вперед. Во время розыгрыша углового Юлиан Брандт в падении головой едва зацепил мяч, но этого было достаточно, чтобы помешать Оливеру Бауманну справиться с ударом.

Сразу после перерыва дортмундский коллектив смог удвоить преимущество усилиями Мариуса Вольфа, но его взятие ворот было отменено из-за предшествующего фола.

По сравнению с первым таймом, во втором Хоффенхайм выровнял ход игры, при этом у обеих команд были отличные возможности отличиться. Но ни одна из них так и не завершилась голом.

В итоге Боруссия одержала победу, которая сделала ее временным лидером чемпионата - команда Эдина Терзича опережает Баварию и Унион на три очка. Хоффенхайм же остался среди худших команд на 16-м месте.

Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 22-го тура Бундеслиги

Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 0:1
Гол: Брандт: 43.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 23
Удары в створ: 4 - 11
Фолы: 11 - 7
Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.71

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Фогт, Кабак (Бичакчич, 30) - Кадержабек, Руди (Стиллер, 78), Тохумджу (Дольберг, 65), Анхелиньо - Баумгартнер - Бебу (Асллани, 65), Крамарич.

Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро - Джан, Беллингем, Брандт, Ройс (Хуммельс, 88), Байно-Гиттенс (Мален, 64) - Алле (Озчан, 77).

Предупреждения: Кабак, Бауманн, Фогт - Беллингем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига хоффенхайм Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Боруссия Дортмунд договорилась о переходе защитника из Боруссии Менхенгладбах Боруссия Дортмунд договорилась о переходе защитника из Боруссии Менхенгладбах
Адейеми пропустит ответную игру против Челси Адейеми пропустит ответную игру против Челси
Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Герту Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Герту
Голкипер Милана готов сыграть против Аталанты Голкипер Милана готов сыграть против Аталанты
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:38
Голкипер Милана готов сыграть против Аталанты
Европа22:37
Артета: Мы хотели победить для Зинченко, для украинцев, которые вдохновляют мир
Европа22:29
Гол Мартинелли принес Арсеналу победу над Лестером
Европа21:09
Аль-Айн Реброва и Ярмоленко обидно уступил в матче за Суперкубок ОАЭ
НБА20:00
Букер стал рекордсменом Финикса по заброшенным трехочковым
Европа18:35
Боруссия Дортмунд минимально обыграла Хоффенхайм и возглавила таблицу Бундеслиги
Другие страны18:30
Роналду оформил хэт-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии
Украина18:08
Трансферы УПЛ: Черноморец подписал израильтянина, Металлист усилил линию защиты
Европа18:01
Владелец Манчестер Юнайтед впервые с начала сезона посетит матч своей команды
Украина17:56
Наконец поставки оружия для нападения: Черноморец креативно представил новичка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK