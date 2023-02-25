Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 0:1: обзор матча и результат игры 25.02.2023

"Шмели" не без труда справились с одной из худших команд чемпионата.

В субботу, 25 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм принимал в гостях дортмундскую Боруссию.

Для команды Пеллегрино Матараццо все пошло не по плану уже с самого начала, когда в середине первого тайма из-за травмы не смог продолжить игру центрбек Озан Кабак.

А немногим позже "шмели" вышли вперед. Во время розыгрыша углового Юлиан Брандт в падении головой едва зацепил мяч, но этого было достаточно, чтобы помешать Оливеру Бауманну справиться с ударом.

Сразу после перерыва дортмундский коллектив смог удвоить преимущество усилиями Мариуса Вольфа, но его взятие ворот было отменено из-за предшествующего фола.

По сравнению с первым таймом, во втором Хоффенхайм выровнял ход игры, при этом у обеих команд были отличные возможности отличиться. Но ни одна из них так и не завершилась голом.

В итоге Боруссия одержала победу, которая сделала ее временным лидером чемпионата - команда Эдина Терзича опережает Баварию и Унион на три очка. Хоффенхайм же остался среди худших команд на 16-м месте.

Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 22-го тура Бундеслиги

Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Брандт: 43.

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 13 - 23

Удары в створ: 4 - 11

Фолы: 11 - 7

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.71

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Фогт, Кабак (Бичакчич, 30) - Кадержабек, Руди (Стиллер, 78), Тохумджу (Дольберг, 65), Анхелиньо - Баумгартнер - Бебу (Асллани, 65), Крамарич.

Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро - Джан, Беллингем, Брандт, Ройс (Хуммельс, 88), Байно-Гиттенс (Мален, 64) - Алле (Озчан, 77).

Предупреждения: Кабак, Бауманн, Фогт - Беллингем.