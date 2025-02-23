Нидерландский гранд назначил местную легенду на пост тренера

Нидерландский Фейеноорд определился с заменой Бриану Приске.

Как сообщает пресс-служба роттердамцев, на пост главного тренера назначен Робин ван Перси. Ранее специалист тренировал Херенвен.

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Примечательно, что работа в Геренвене была первой на взрослом уровне для ван Перси. В стане середняка 41-летний голландец проработал только полгода, а до того тренировал молодежные команды Фейеноорда. в котором начинал карьеру игрока.

Паскаль Боссхарт, который возглавлял команду после ухода Приске вернется на должность главного тренера команды до 21 года.

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