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Футбол

Нидерландский гранд назначил местную легенду на пост тренера

Робин ван Перси стал рулевым Фейеноорда.
Сегодня, 13:05
Робин ван Перси / Getty Images
Робин ван Перси / Getty Images

Нидерландский Фейеноорд определился с заменой Бриану Приске.

Как сообщает пресс-служба роттердамцев, на пост главного тренера назначен Робин ван Перси. Ранее специалист тренировал Херенвен.

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Примечательно, что работа в Геренвене была первой на взрослом уровне для ван Перси. В стане середняка 41-летний голландец проработал только полгода, а до того тренировал молодежные команды Фейеноорда. в котором начинал карьеру игрока.

Паскаль Боссхарт, который возглавлял команду после ухода Приске вернется на должность главного тренера команды до 21 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Робин ван Перси

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