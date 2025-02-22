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Футбол

Фернандеш раскритиковал своих партнеров несмотря на спасенную ничью в матче с Эвертоном

Португалец считает, что до счета 2:0 команда «спала».
Сегодня, 20:36
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В рамках 26-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед с трудом сыграл вничью с Эвертоном (2:2).

Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш серьезно покритиковал партнеров за игру в первые минуты матча.

«Мы начали игру слишком поздно. «Эвертон» очень хорошо провел первый тайм. У них есть игроки, которые могут играть с мячом, если у них есть пространство. Надо было агрессивнее обращаться с мячом. Мы должны быть намного лучше с мячом. Мы не можем просыпаться только тогда, когда проигрываем 0:2.

Мы забили с двух стандартов - это очень хорошо, но нам нужно многое улучшить, если мы хотим выйти из этой ситуации. Мы должны осознавать, что ситуация, в которой мы находимся, очень, очень плохая».

Также Фернандеш признал, что команда в ужасном турнирном положении.

«Мы находимся в очень плохом положении в лиге. Это нормально, что РубенАморим может сказать что-то, что станет заголовком, потому что в «Манчестер Юнайтед» это так. Я здесь уже давно, и мы должны осознать, насколько плохая ситуация. Нам не нужно, чтобы коуч что-то говорил, чтобы мы улучшились до стандарта, которого он требует», - сказал Фернандеш.

Сейчас МЮ занимает 15-ю строчку.

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