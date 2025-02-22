Аморим: Мы сможем думать о будущем уже в следующем сезоне, этот нужно просто пережить

В рамках 26-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед с трудом вырвал ничью у Эвертона Миколенко.

После поединка главный тренер манкунианцев Рубен Аморим поделился своими мыслями.

«Хуже всего то, что мы теряем мяч без давления и не делаем того, что нужно. Мы были мягкими.

На тренировках мы должны продолжать делать то же самое. Во втором тайме мы ничего не изменили. Мы должны делать то же самое, но в хорошем ключе. Мы должны улучшить создание моментов, и в этой игре нам также было трудно забивать голы».

Аморим также признал, что в этом сезоне команде «не светит» ничего хорошего.

«Все, что мы делаем в течение недели, мы должны делать лучше в игре. Нам нужно пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем.

Я не хочу говорить только о негативной части. Во втором тайме мы были близки к победе в этой игре», - сказал специалист.

Сейчас МЮ занимает 15 строчку в чемпионате Англии.

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