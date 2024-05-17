Легенда Арсенала и Манчестер Юнайтед возглавил нидерландский клуб

Ван Перси стал у руля Херенвена.

Робин ван Перси стал главным тренером нидерландского клуба Херенвен.

Бывший Арсенала и Манчестер Юнайтед, заключил с клубом контракт на два года. До этого ван Перси тренировал юношескую команду Фейеноорд U19.

Отметим, сейчас Херенвен занимает 10-е место в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда.

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