Легенда Арсенала и Манчестер Юнайтед возглавил нидерландский клуб
Ван Перси стал у руля Херенвена.
Робин ван Перси стал главным тренером нидерландского клуба Херенвен.
Бывший Арсенала и Манчестер Юнайтед, заключил с клубом контракт на два года. До этого ван Перси тренировал юношескую команду Фейеноорд U19.
Onze nieuwe hoofdtrainer: 𝗥𝗼𝗯𝗶𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗲#WolkomRobin | @Persie_Official— sc Heerenveen (@scHeerenveen) May 17, 2024
Отметим, сейчас Херенвен занимает 10-е место в чемпионате Нидерландов.
Ранее сообщалось, что ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда.
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