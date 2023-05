Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед разгромил Челси со счетом 4:1 в рамках перенесенного 32-го тура Английской Премьер-лиги.

Последний гол манкунианцев оформил Маркус Рэшфорд, для которого это взятие ворот стало уже тридцатым в нынешнем сезоне.

Как сообщает Opta. Рэшфорд стал первым игроком манкунианцев со времен Робина ван Перси сезона-2012/13, который сумел преодолеть планку в 30 голов за сезон.

К тому же, 25-летний англичанин повторил достижение Уэйна Руни, который в сезоне-2009/10 забил на Олд Траффорд двадцать голов.

30/20 - Marcus Rashford is the first @ManUtd player to score 30 goals in a season (all competitions) since Robin van Persie in 2012-13, and the first to net 20 at Old Trafford since Wayne Rooney in 2009-10. Prolific. #MUNCHE pic.twitter.com/6sYrRF2DVm