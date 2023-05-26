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Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед

Этот сезон стал для вингера "красных дьяволов" лучшим в карьере.
Сегодня, 11:27
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед разгромил Челси со счетом 4:1 в рамках перенесенного 32-го тура Английской Премьер-лиги.

Последний гол манкунианцев оформил Маркус Рэшфорд, для которого это взятие ворот стало уже тридцатым в нынешнем сезоне.

Как сообщает Opta. Рэшфорд стал первым игроком манкунианцев со времен Робина ван Перси сезона-2012/13, который сумел преодолеть планку в 30 голов за сезон.

К тому же, 25-летний англичанин повторил достижение Уэйна Руни, который в сезоне-2009/10 забил на Олд Траффорд  двадцать голов.

Напомним, что за счет этой победы Манчестер Юнайтед забронировал себе место в Лиге чемпионов, выбив из борьбы Ливерпуль, который отправится покорять Лигу Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Уэйн Руни Робин ван Перси Маркус Рэшфорд

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