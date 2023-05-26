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Манчестер Юнайтед - последний представитель Англии в Лиге чемпионов-2023/24

Красные дьяволы забронировали себе место в ТОП-4.
Сегодня, 00:13
МЮ / Getty Images
МЮ / Getty Images

В предпоследнем матче чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на родном стадионе разгромил лондонский Челси со счетом 4:1.

Теперь команда Эрика тен Гага стала недостижимой для Ливерпуля и гарантировала себе место в четверке лучших по итогам сезона, таким образом получив путевку в Лигу чемпионов.

Представители Англии в ЛЧ-2022/2023

  • Манчестер Сити
  • Арсенал
  • Ньюкасл
  • Манчестер Юнайтед

Отметим, что МЮ занимает третью позицию, которую сохранит, если в последнем туре сыграет не хуже, чем Ньюкасл. Хотя большой разницы между третьим и четвертым местом нет.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми командами, которые забронировали себе места в Лиге чемпионов на следующий сезон.


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