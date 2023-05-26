Манчестер Юнайтед - последний представитель Англии в Лиге чемпионов-2023/24
Красные дьяволы забронировали себе место в ТОП-4.
В предпоследнем матче чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на родном стадионе разгромил лондонский Челси со счетом 4:1.
Теперь команда Эрика тен Гага стала недостижимой для Ливерпуля и гарантировала себе место в четверке лучших по итогам сезона, таким образом получив путевку в Лигу чемпионов.
Представители Англии в ЛЧ-2022/2023
- Манчестер Сити
- Арсенал
- Ньюкасл
- Манчестер Юнайтед
Отметим, что МЮ занимает третью позицию, которую сохранит, если в последнем туре сыграет не хуже, чем Ньюкасл. Хотя большой разницы между третьим и четвертым местом нет.
На ISPORT можно ознакомиться со всеми командами, которые забронировали себе места в Лиге чемпионов на следующий сезон.