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МЮ уничтожил Челси на домашней арене

"Дьяволы" очень легко переиграли товарищей Мудрика.
Сегодня, 00:04
Манчестер Юнайтед - Челси / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Челси / Getty Images

В четверг, 25 мая, Манчестер Юнайтед принимал Челси дома на Олд Траффорд.

Матч начался с невероятного момента Михаила Мудрика, который вышел на поле с первых минут. Украинец получил мяч в центре штрафной, но неудачно подставил ногу и смазал 100% шанс. "Дьяволы" ответили мгновенно, открыв счет уже в следущей атаке.

Источник: Getty Images

Вскоре уже Марсиаль смазал свой шанс, однако в самой концовке тайма француз все же поразил ворота лондонцев. Первый тайм стал катастрофой для Челси, хоть манкунианцы, забив гол, отдали сопернику мяч.

Источник: Getty Images

Во втором тайме картина была та же, Челси не знал, что делать с мячем, а МЮ очень быстро и точно доводил каждый свой момент до опасного момента. На 72-й минуте Бруну прокинул мяч между ног Фофана, за что француз повалил соперника в собственной штрафной. Португалец без проблем отомстил голом с пенальти. А уже спустя несколько минут манкунианцы издеваясь забили четвертый гол, доведя счет до разгромного. 

Источник: Getty Images

Хотя один гол отыграть удалось благодаря индивидуальным навыкам Фелиша. Португалец сам протянул мяч и нанес красивый удар в дальний угол. Гол престижа - маленькое удовлектворение для "синих".

Источник: Getty Images

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси 32-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Голы: Каземиро, 6, Марсиаль, 45+5, Фернандеш, 73, Рэшфорд, 78 - Фелиш, 89

Владение мячом: 41% - 59%
Удары в створ: 18 - 13
Удары: 9 - 5
Фолы: 12 - 6
Ожидаемые голы (xG): 4.01 - 1.75

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46) - Мактоминей, Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рэшфорд, 29) - Марсьяль (Гарначо, 70).

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл - Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82) - Хавертц (Жоау Фелиш, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).

Предупреждения: Маласиа, 75 - Фернандес, 75

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