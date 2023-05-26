МЮ уничтожил Челси на домашней арене
В четверг, 25 мая, Манчестер Юнайтед принимал Челси дома на Олд Траффорд.
Матч начался с невероятного момента Михаила Мудрика, который вышел на поле с первых минут. Украинец получил мяч в центре штрафной, но неудачно подставил ногу и смазал 100% шанс. "Дьяволы" ответили мгновенно, открыв счет уже в следущей атаке.
Вскоре уже Марсиаль смазал свой шанс, однако в самой концовке тайма француз все же поразил ворота лондонцев. Первый тайм стал катастрофой для Челси, хоть манкунианцы, забив гол, отдали сопернику мяч.
Во втором тайме картина была та же, Челси не знал, что делать с мячем, а МЮ очень быстро и точно доводил каждый свой момент до опасного момента. На 72-й минуте Бруну прокинул мяч между ног Фофана, за что француз повалил соперника в собственной штрафной. Португалец без проблем отомстил голом с пенальти. А уже спустя несколько минут манкунианцы издеваясь забили четвертый гол, доведя счет до разгромного.
Хотя один гол отыграть удалось благодаря индивидуальным навыкам Фелиша. Португалец сам протянул мяч и нанес красивый удар в дальний угол. Гол престижа - маленькое удовлектворение для "синих".
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси 32-го тура АПЛ
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Голы: Каземиро, 6, Марсиаль, 45+5, Фернандеш, 73, Рэшфорд, 78 - Фелиш, 89
Владение мячом: 41% - 59%
Удары в створ: 18 - 13
Удары: 9 - 5
Фолы: 12 - 6
Ожидаемые голы (xG): 4.01 - 1.75
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46) - Мактоминей, Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рэшфорд, 29) - Марсьяль (Гарначо, 70).
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл - Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82) - Хавертц (Жоау Фелиш, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).
Предупреждения: Маласиа, 75 - Фернандес, 75