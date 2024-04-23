Легенда нидерландского футбола может возглавить середняка местного элитного дивизиона

Робин ван Перси близок к тому, чтобы получить первую тренерскую работу на взрослом уровне.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси близок к тому, чтобы попробовать свои силы во взрослом футболе в качестве тренера.

Как сообщает издание AD.nl, 40-летний специалист является фаворитом на пост наставника Херенвена и стороны близки к заключению сделки.

Пока что, ван Перси тренирует Фейенорд U-18 и роттердамцы хотели бы сохранить его в структуре клуба, предложив переход в команду возрастом до 21 года, но Робин отказался от этого предложения.

Источник отмечает, что экс-футболист попросил у спортивного директора Херенвена Ферри де Хаана, с которым он выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2001/02 в уже упомянутом Фейеноорде, иметь возможность привести с собой своего ассистента, а также перед заключением контракта они подробнее обсудят финансовую ситуацию в клубе и планы на летнее трансферное окно.

Стоит сказать, что сейчас «бело-синие» находятся на 10-ой позиции в Эредивизи, отставая за 4 тура до конца регулярного сезона на 4 очка от Спарты Роттердам, которая идет в зоне плей-офф за Лигу Конференций. Между командами состоится очная встреча в последнем туре.

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