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Ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда

Пеп Лейндерс готовится к своему второму самостоятельному опыту во главе профессиональной команды.
Сегодня, 16:43
Пеп Лейндерс (по центру) / https://www.redbullsalzburg.at/en
Пеп Лейндерс (по центру) / https://www.redbullsalzburg.at/en

РБ Зальцбург на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Пеп Лейндерс.

Нынешний ассистент главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа подписал трехлетний контракт с австрийским коллективом. Нидерландец начнет работу во время предсезонной подготовки команды.

Он прибудет в Зальцбург вместе с Витором Матосом, который будет работать его помощником. 36-летний Матос много лет работал с Лейндерсом в Порту и Ливерпуле.

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"Я горжусь тем, что стал новым главным тренером Ред Булл Зальцбург, и для меня большая честь находиться здесь. После ПСВ, Порту и Ливерпуля я перехожу в другой прекрасный клуб с сильной структурой и еще лучшей академией", - сказал Лейндерс во время презентации.

"Все клубы, в которых я работал, были уникальными, замечательными клубами, у которых было несколько общих черт: менталитет единого клуба, где атака очень важна, истинная вера в завоевание главных трофеев и, прежде всего, клубы, где страсть к игре и стремление к успеху являются основой всего".

"Вместе с моим помощником Витором Матосом мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу расти в постоянно меняющемся футбольном мире. Моя семья уже бывала в этом городе и была поражена его красотой и добротой людей. Это был последний и важный шаг для меня на пути к переходу в Ред Булл Зальцбург".

Для Лейндерса это будет лишь второй опыт самостоятельной работы во главе футбольной команды. Ранее он тренировал нидерландский Неймеген на протяжении пяти месяцев в 2018 году.

Летом того же года он вернулся в Ливерпуль в качестве помощника Клоппа, который покинет мерсисайдев по окончанию нынешнего сезона.

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