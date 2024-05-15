Ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда

РБ Зальцбург на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Пеп Лейндерс.

Нынешний ассистент главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа подписал трехлетний контракт с австрийским коллективом. Нидерландец начнет работу во время предсезонной подготовки команды.

Он прибудет в Зальцбург вместе с Витором Матосом, который будет работать его помощником. 36-летний Матос много лет работал с Лейндерсом в Порту и Ливерпуле.

OFFICIAL: Pepijn Lijnders will take over as our manager next season!



The 41-year-old Dutchman will join us from @LFC on a three year-contract.



Welcome to Salzburg, Pep! ✍️ pic.twitter.com/gdXNitWJg9 — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) May 15, 2024

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"Я горжусь тем, что стал новым главным тренером Ред Булл Зальцбург, и для меня большая честь находиться здесь. После ПСВ, Порту и Ливерпуля я перехожу в другой прекрасный клуб с сильной структурой и еще лучшей академией", - сказал Лейндерс во время презентации.

"Все клубы, в которых я работал, были уникальными, замечательными клубами, у которых было несколько общих черт: менталитет единого клуба, где атака очень важна, истинная вера в завоевание главных трофеев и, прежде всего, клубы, где страсть к игре и стремление к успеху являются основой всего".

"Вместе с моим помощником Витором Матосом мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу расти в постоянно меняющемся футбольном мире. Моя семья уже бывала в этом городе и была поражена его красотой и добротой людей. Это был последний и важный шаг для меня на пути к переходу в Ред Булл Зальцбург".

Для Лейндерса это будет лишь второй опыт самостоятельной работы во главе футбольной команды. Ранее он тренировал нидерландский Неймеген на протяжении пяти месяцев в 2018 году.

Летом того же года он вернулся в Ливерпуль в качестве помощника Клоппа, который покинет мерсисайдев по окончанию нынешнего сезона.

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