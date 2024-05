Ассистент Клоппа возглавил австрийского гранда

РБ Зальцбург на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Пеп Лейндерс.

Нынешний ассистент главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа подписал трехлетний контракт с австрийским коллективом. Нидерландец начнет работу во время предсезонной подготовки команды.

Он прибудет в Зальцбург вместе с Витором Матосом, который будет работать его помощником. 36-летний Матос много лет работал с Лейндерсом в Порту и Ливерпуле.

OFFICIAL: Pepijn Lijnders will take over as our manager next season!



The 41-year-old Dutchman will join us from @LFC on a three year-contract.



Welcome to Salzburg, Pep! ✍️ pic.twitter.com/gdXNitWJg9