Экс-игрок Барселоны и Ювентуса Миралем Пьянич ведет переговоры с цска, утверждает боснийское издание Sportske.

Напомним, что 34-летний босниец находится в статусе свободного агента после того, как закончился его контракт с Шарджей из ОАЭ.

Также напомним, что в 2022 году, когда росия могла сыграть товарищескую игру против Боснии, именно Пьянич выступил с протестом, который поддержали его товарищи.

А теперь сообщается, что цска готов удовлетворить запрос Пьянича о зарплате в 2 млн евро в год. Однако все другие детали сделки, а также ее прогресс неизвестны.

Однако стоит отметить, что террористические СМИ уже резко раскритиковали возможный трансфер, припомнив Пьяничу его слова.

Ранее также сообщалось, что немецкий клуб уволил уже 13-го тренера.

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