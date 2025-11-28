iSport.ua
Экс-хавбек Барселоны принял решение завершить карьеру

Миралем Пьянич станет агентом.
Вчера, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Боснии Миралем Пьяная может завершить карьеру, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что сейчас 35-летний игрок находится без клуба, его последней командой был цска.

Как пишет издание, последние полгода Пьянич вместе с семьёй провел в Дубае, где учиться на агента.

В ближайшее время босниец должен объявить о завершении футбольной карьеры. Он намерен получить агентскую лицензию и продолжить работать в новом амплуа.

Напомним, что за свою карьеру Пьянич успел поиграть за Барселоны, Ювентус, Рому, Лион и другие клубы. На его счету 666 матчей, 77 голов и 132 ассиста на клубном уровне.

Ранее также сообщалось, что сын бразильской звезды готовится к европейской карьере.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миралем Пьянич

