Экс-хавбек Барселоны принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник сборной Боснии Миралем Пьяная может завершить карьеру, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что сейчас 35-летний игрок находится без клуба, его последней командой был цска.

Как пишет издание, последние полгода Пьянич вместе с семьёй провел в Дубае, где учиться на агента.

В ближайшее время босниец должен объявить о завершении футбольной карьеры. Он намерен получить агентскую лицензию и продолжить работать в новом амплуа.

Напомним, что за свою карьеру Пьянич успел поиграть за Барселоны, Ювентус, Рому, Лион и другие клубы. На его счету 666 матчей, 77 голов и 132 ассиста на клубном уровне.

Ранее также сообщалось, что сын бразильской звезды готовится к европейской карьере.

