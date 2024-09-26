"Я никогда ничего не говорил против росии": пьянич извинился перед русней после перехода в цска
Новичок цска миралем пьянич извинился за свои слова против росии.
Напомним, два года назад хавбек сборной Боснии выступил против товарищеского матча со сборной росии. Что, однако, не помешало ему присоединится к московской команде.
Пресс-служба цска опубликовала первое обращение пьянича к болельщикам, где он принес свои извинения.
"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против росии и росийского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для росийского футбола в связи с отстранением.
В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу цска — в этом моя миссия", - рассказал пьянич.
Ранее также сообщалось, что клубный ЧМ находится под угрозой срыва.
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