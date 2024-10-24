Пьянич, который отказывался играть с россией, выразил надежду что ее вернут в международный футбол
Боснийцу пора вручать звание мастера спорта по переобуванию в воздухе.
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который недавно перешел в чемпионат страны-террористки, продолжает демонстрировать чудеса переобувания.
Хавбек дал интервью пропагандистьским СМИ, в котором появились интересные слова Миралема. Футболист выразил надежду на то, что государство-оккупанта поскорее вернут в международные соревнования всех уровней.
"Я надеюсь, что завтра ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях", - сказал игрок
Интересно, что до получения привлекательных условий от местного цска Пьянич критиковал проведение спарринга против страны-террористки несмотря на то, что проведение матча согласовала местная федерация.
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