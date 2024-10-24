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Пьянич, который отказывался играть с россией, выразил надежду что ее вернут в международный футбол

Боснийцу пора вручать звание мастера спорта по переобуванию в воздухе.
Сегодня, 11:49
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который недавно перешел в чемпионат страны-террористки, продолжает демонстрировать чудеса переобувания.

Хавбек дал интервью пропагандистьским СМИ, в котором появились интересные слова Миралема. Футболист выразил надежду на то, что государство-оккупанта поскорее вернут в международные соревнования всех уровней.

"Я надеюсь, что завтра ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях", - сказал игрок

Интересно, что до получения привлекательных условий от местного цска Пьянич критиковал проведение спарринга против страны-террористки несмотря на то, что проведение матча согласовала местная федерация.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Миралем Пьянич

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