iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Пьянича подтвердил переход хавбека на болота

Неожиданный трансфер должен завершиться сегодня днем.
Сегодня, 00:25
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Агент Миралема Пьянича подтвердил переход игрока в цска.

Напомним, ранее боснийское издание Sportske заявило, что хавбек ведет переговоры с росийским клубом.

Сегодня же агент игрока Фали Рамадани подтвердил переход, контракт должен быть подписан в среду, 25 сентября, после прохождения медобследования.

Напомним, что ранее Пьянич выступал против товарищеских игр с росией из-за войны в Украине. Потому его трансфер не только вызывает вопросы, но и негодование у росийских болельщиков.

Как и сообщалось ранее, Миралем будет получать в маскве 1 млн евро в год.

Ранее также грузинский боец рассказал, за что ненавидит росию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миралем Пьянич

Статьи по теме

Экс-игрок Барселоны, который критиковал росию, может оказаться на болотах Экс-игрок Барселоны, который критиковал росию, может оказаться на болотах
Пьянич: Мне было веселее играть с Роналду Пьянич: Мне было веселее играть с Роналду
Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают
Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:59
Шовковский: Для украинских и скандинавских команд новый формат еврокубков - неудобный
Европа00:50
Тренер Алавеса возмущен судейскими решениями в матче с Реалом
Европа00:25
Агент Пьянича подтвердил переход хавбека на болота
Европа00:23
Тренер Дженоа: Малиновский невероятный человек и настоящий профессионал
Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал не без проблем, но обыграл Алавес
Европа23:56
Челси с ассистом Мудрика разгромил соперника в Кубке Лиги
Европа23:44
Манчестер Сити на классе обыграл Уотфорд в матче Кубка лиги
Европа23:16
Брэйтуэйт стал самым молодым игроком Сити в XXI веке
Европа22:59
Мудрик отметился первым голевым действием в сезоне-2024/25 на внутренней арене
Европа22:45
Легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK