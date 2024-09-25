Агент Пьянича подтвердил переход хавбека на болота
Неожиданный трансфер должен завершиться сегодня днем.
Агент Миралема Пьянича подтвердил переход игрока в цска.
Напомним, ранее боснийское издание Sportske заявило, что хавбек ведет переговоры с росийским клубом.
Сегодня же агент игрока Фали Рамадани подтвердил переход, контракт должен быть подписан в среду, 25 сентября, после прохождения медобследования.
Напомним, что ранее Пьянич выступал против товарищеских игр с росией из-за войны в Украине. Потому его трансфер не только вызывает вопросы, но и негодование у росийских болельщиков.
Как и сообщалось ранее, Миралем будет получать в маскве 1 млн евро в год.
Ранее также грузинский боец рассказал, за что ненавидит росию.
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