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Клубный чемпионат мира под угрозой срыва – никто не хочет покупать права на трансляцию

ФИФА может остаться с носом.
Сегодня, 16:47

Летом 2025 года состоится клубный чемпионат мира, который теперь изменит формат и в нем примут участие 32 команды.

Тем не менее, с турниром возникло очень много проблем, и он все еще находится под угрозой срыва.

КЧМ должен пройти в США с 15 июня по 13 февраля. Накануне истекло время подачи заявок на проведение трансляций турнира в некоторых регионах мира (Азия, Америка, Ближний Восток, Северная Африка), но, как сообщает LaGazzetta dello Sport[[/link_direct] ], не поступило ни одной заявки.

Кроме того, все еще нет согласованности по стадионам, которые будут принимать турнир, а в том числе и поэтому спонсоры не спешат договариваться с организаторами. Также проблемой может стать то, что турнир будет совпадать по времени с молодежным чемпионатом Европы, а у некоторых игроков по ходу соревнований закончатся контракты (30 июня), тогда как некоторые подтвержденные трансферы могут быть еще официально не подписаны.

Следует отметить, что Европу на турнире должны представлять Реал Мадрид, Атлетико, Челси, Манчестер Сити, Бавария, Боруссия Д, ПСЖ, Интер, Ювентус, Порту, Бенфика и Зальцбург.

Вновь турнир также не нравится некоторым клубам и игрокам. Например, критиковал последние действия ФИФА и УЕФА лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

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