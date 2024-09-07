Де Брюйне: Для УЕФА и ФИФА деньги говорят громче, чем футболисты

Хавбек Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.

По его мнению, футбольные организации не учитывают интересы футболистов, все больше загружая календарь.

"Настоящая проблема возникнет после Клубного чемпионата мира. Мы знаем, что между финалом КЧМ и первым матчем АПЛ пройдет всего три недели. Таким образом, у нас есть три недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к еще 80 матчам", - цитирует игрока ESPN.

В июле профсоюз футболистов FIFPRO заявил, что подает жалобу в антимонопольные органы ЕС в связи с календарем международных матчей ФИФА.

В докладе, опубликованном FIFPRO, говорится, что у некоторых футболистов есть всего 12% от всего года на отдых, что является результатом того, что организаторы соревнований не ставят во главу угла благополучие игроков.

Источник: Getty Images

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"Может быть, в этом году все будет хорошо, но в следующем году могут возникнуть проблемы. Ассоциация профессиональных футболистов Англии и другие ассоциации игроков пытались найти решения".

Проблема в том, что УЕФА и ФИФА продолжают добавлять дополнительные матчи, и мы можем выразить озабоченность, но решения так и не найдены. Кажется, что деньги говорят громче, чем голоса игроков.

В докладе Международного центра спортивных исследований (CIES) говорится, что нет четких доказательств увеличения нагрузки на элитных игроков с 2000-х годов.

Независимый исследовательский центр в Швейцарии, основанный в 1995 году совместным предприятием с ФИФА, сообщил, что в сезоне-2023/24 Манчестер Сити провел почти 63% своих официальных матчей в соревнованиях, организованных лигой.

Клубные товарищеские матчи составили 4,8% от общего числа игр "горожан", в то время как матчи, организованные ФИФА, составили 3,2%, а матчи УЕФА - 17,7%.

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