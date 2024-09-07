iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Брюйне: Для УЕФА и ФИФА деньги говорят громче, чем футболисты

Капитан Манчестер Сити высказался на тему загруженности календаря.
Сегодня, 11:32
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.

По его мнению, футбольные организации не учитывают интересы футболистов, все больше загружая календарь.

"Настоящая проблема возникнет после Клубного чемпионата мира. Мы знаем, что между финалом КЧМ и первым матчем АПЛ пройдет всего три недели. Таким образом, у нас есть три недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к еще 80 матчам", - цитирует игрока ESPN.

В июле профсоюз футболистов FIFPRO заявил, что подает жалобу в антимонопольные органы ЕС в связи с календарем международных матчей ФИФА.

В докладе, опубликованном FIFPRO, говорится, что у некоторых футболистов есть всего 12% от всего года на отдых, что является результатом того, что организаторы соревнований не ставят во главу угла благополучие игроков.

Источник: Getty Images

Читай также: Атлетико хочет сохранить Гризманна, но не будет мешать, если он захочет уйти

"Может быть, в этом году все будет хорошо, но в следующем году могут возникнуть проблемы. Ассоциация профессиональных футболистов Англии и другие ассоциации игроков пытались найти решения".

Проблема в том, что УЕФА и ФИФА продолжают добавлять дополнительные матчи, и мы можем выразить озабоченность, но решения так и не найдены. Кажется, что деньги говорят громче, чем голоса игроков.

В докладе Международного центра спортивных исследований (CIES) говорится, что нет четких доказательств увеличения нагрузки на элитных игроков с 2000-х годов.

Независимый исследовательский центр в Швейцарии, основанный в 1995 году совместным предприятием с ФИФА, сообщил, что в сезоне-2023/24 Манчестер Сити провел почти 63% своих официальных матчей в соревнованиях, организованных лигой.

Клубные товарищеские матчи составили 4,8% от общего числа игр "горожан", в то время как матчи, организованные ФИФА, составили 3,2%, а матчи УЕФА - 17,7%.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа фифа Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

Лига наций-2024/25: Украина - Албания, Нидерланды - Босния и Герцеговина, Германия - Венгрия Лига наций-2024/25: Украина - Албания, Нидерланды - Босния и Герцеговина, Германия - Венгрия
Реал намерен приобрести лидера Манчестер Сити Реал намерен приобрести лидера Манчестер Сити
Лидер Ман Сити и сборной Испании высказался о номинации на Золотой Мяч Лидер Ман Сити и сборной Испании высказался о номинации на Золотой Мяч
Новая эра: ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира Новая эра: ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Нидерланды - Босния, Германия - Венгрия), поединок Украины и Ворскла в Лиге чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа14:25
Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу
Формула 114:08
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Лига наций14:05
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций
Лига наций13:58
Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Бокс13:50
Сауль Альварес назвал условия для реванша с Биволом
Теннис13:48
Мама Энди Маррея получила в подарок печенье с изображением ее обнаженного сына
Олимпийские игры13:20
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 69 наград
Киберспорт13:20
The International: Онлайн трансляции матчей второй фазы
Олимпийские игры13:12
Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ
Формула 113:04
Райкконен: Думаю, Мерседес знает, как подготовить Антонелли к первому сезону в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK