Атлетико хочет сохранить Гризманна, но не будет мешать, если он захочет уйти
Контракт Антуана Гризманна с Атлетико будет действовать до лета 2026 года.
И несмотря на это, мадридский клуб ведет переговоры с 33-летним игроком, чтобы тот остался в команде на последний сезон по контракту, сообщает Atletico Universe со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.
Однако, по информации источника, клуб готов и к расставанию с форвардом сборной Франции.
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Атлетико не будет стоять у Гризманна на пути, если он захочет уйти. Потенциальным пунктом назначения для футболиста считается МЛС.
В нынешнем сезоне Антуан Гризманн принял участие в четырех матчах, в которых он записал на свой счет один гол и две результативные передачи.
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