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Атлетико хочет сохранить Гризманна, но не будет мешать, если он захочет уйти

"Кольчонерос" готовы отпустить свою легенду следующим летом, если поступит такой запрос.
Сегодня, 10:39
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Контракт Антуана Гризманна с Атлетико будет действовать до лета 2026 года.

И несмотря на это, мадридский клуб ведет переговоры с 33-летним игроком, чтобы тот остался в команде на последний сезон по контракту, сообщает Atletico Universe со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.

Однако, по информации источника, клуб готов и к расставанию с форвардом сборной Франции.

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Атлетико не будет стоять у Гризманна на пути, если он захочет уйти. Потенциальным пунктом назначения для футболиста считается МЛС.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн принял участие в четырех матчах, в которых он записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

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