"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии
Немец пока не рассматривает трансфер.
Лидер мюнхенской Баварии Джамал Мусиала высказался о возможном трансфере за границу.
По словам немца, сейчас он об этом не думает, но кто знает что будет через несколько лет.
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"Я очень счастлив в Баварии и полностью сосредоточен на наших целях.
Играть за границей, как Беллингем? Я не думаю о том, где я буду через пять лет.
В мире футбола все всегда может быстро измениться", - заявил Мусиала.
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