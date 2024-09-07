iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии

Немец пока не рассматривает трансфер.
Сегодня, 01:00
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Лидер мюнхенской Баварии Джамал Мусиала высказался о возможном трансфере за границу.

По словам немца, сейчас он об этом не думает, но кто знает что будет через несколько лет.

Читай также: Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии

"Я очень счастлив в Баварии и полностью сосредоточен на наших целях.

Играть за границей, как Беллингем? Я не думаю о том, где я буду через пять лет.

В мире футбола все всегда может быстро измениться", - заявил Мусиала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джамал мусиала

Статьи по теме

Хавбек Баварии: Ни одна команда не является непобедимой - даже Реал с Мбаппе Хавбек Баварии: Ни одна команда не является непобедимой - даже Реал с Мбаппе
"Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале "Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале
Бавария определилась с будущим лидера, которым интересуются Ман Сити и Ливерпуль Бавария определилась с будущим лидера, которым интересуются Ман Сити и Ливерпуль
Гвардиола хочет видеть в Ман Сити ключевого игрока Баварии Гвардиола хочет видеть в Ман Сити ключевого игрока Баварии
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа01:00
"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии
Бокс00:55
Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа
Европа00:34
Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную
Лига наций00:22
Лига наций-2024/25: камбэк Италии против Франции, Бельгия победила Израиль, ничья Уэльса и Турции
Вчера, 23:59
Европа23:59
Один из лидеров сборной Португалии высказался о гипотетическом участии Роналду на ЧМ-2026
Лига наций23:42
Италия в гостях одержала волевую победу над Францией
Европа23:29
Голкипер Баварии объявил о помолвке с девушкой-певицей
Олимпийские игры23:05
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 67 наград
Теннис22:59
Киченок посвятила победу на US Open украинскому народу
Олимпийские игры22:55
Чуфаров завоевал четвертую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK