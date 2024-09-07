"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии

Лидер мюнхенской Баварии Джамал Мусиала высказался о возможном трансфере за границу.

По словам немца, сейчас он об этом не думает, но кто знает что будет через несколько лет.

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"Я очень счастлив в Баварии и полностью сосредоточен на наших целях.

Играть за границей, как Беллингем? Я не думаю о том, где я буду через пять лет.

В мире футбола все всегда может быстро измениться", - заявил Мусиала.

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