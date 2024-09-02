Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии

Легендарный полузащитник "ротен" провел больше всего матчей за мюнхенскую команду.

Матч второго тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария обыграла Фрайбург со счетом 2:0, стал знаменательным для атакующего полузащитника Томаса Мюллера.

34-летний футболист не только отметился голом в этой игре, но и провел 710-й поединок в составе "ротен", что является рекордом мюнхенского клуба.

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По количеству матчей за Баварию Мюллер опередил бывшего голкипера Зеппа Майера (709). Третье место в списке занимает еще один экс-вратарь Оливер Кан (632).

Напомним, что за первую команду мюнхенского клуба полузащитник выступает с лета 2008 года.

Как сообщает официальный сайт "ротен", всего в составе Баварии Мюллер провел 475 матчей в Бундеслиге, 153 в Лиге чемпионов, 66 в Кубке Германии, 12 в Суперкубке Германии, два в Суперкубке УЕФА и два на Клубном чемпионате мира. В этих поединках он отличился 245 голами и 217 результативными передачами.

Нынешний сезон стал для Мюллера уже 17-м в Баварии. За это время он 12 раз становился чемпионом, выиграл с мюнхенской командой шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что лошадь Томаса Мюллера выиграла золото Олимпиады.

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