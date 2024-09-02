iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии

Легендарный полузащитник "ротен" провел больше всего матчей за мюнхенскую команду.
Сегодня, 09:28
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Матч второго тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария обыграла Фрайбург со счетом 2:0, стал знаменательным для атакующего полузащитника Томаса Мюллера.

34-летний футболист не только отметился голом в этой игре, но и провел 710-й поединок в составе "ротен", что является рекордом мюнхенского клуба.

Читай также: Бавария уверенно победила Фрайбург

По количеству матчей за Баварию Мюллер опередил бывшего голкипера Зеппа Майера (709). Третье место в списке занимает еще один экс-вратарь Оливер Кан (632).

Напомним, что за первую команду мюнхенского клуба полузащитник выступает с лета 2008 года.

Как сообщает официальный сайт "ротен", всего в составе Баварии Мюллер провел 475 матчей в Бундеслиге, 153 в Лиге чемпионов, 66 в Кубке Германии, 12 в Суперкубке Германии, два в Суперкубке УЕФА и два на Клубном чемпионате мира. В этих поединках он отличился 245 голами и 217 результативными передачами.

Нынешний сезон стал для Мюллера уже 17-м в Баварии. За это время он 12 раз становился чемпионом, выиграл с мюнхенской командой шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что лошадь Томаса Мюллера выиграла золото Олимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Мюллер

Статьи по теме

Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона
Де Лигт попрощался с фанатами Баварии перед трансфером в МЮ Де Лигт попрощался с фанатами Баварии перед трансфером в МЮ
Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии
Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа12:06
Саудовский клуб хочет приобрести вингера Арсенала
Бокс11:44
"Уже прошел свой пик": Экс-чемпион спрогнозировал безоговорочного победителя реванша Усик - Фьюри
Европа11:33
Жена Каземиро ответила хейтерам своего мужа после провала в матче с Ливерпулем
Бокс10:58
Фьюри назвал условие, при котором подерется со своим другом Паркером
Игровые10:57
Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромила Англию в завершающем матче Евролиги-2024
Европа10:48
"Я же не Гарри Поттер": Тен Гаг прокомментировал разгромное поражение от Ливерпуля
Европа10:06
Тренер Жироны рассказал, что Цыганков перенес инфекционное заболевание
Бокс09:59
Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни
Европа09:28
Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии
Украина08:35
Судаков - о срыве матча с Кривбассом: Больно, что вынуждены останавливать игры из-за агрессора и войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK