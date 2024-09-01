Бавария - Фрайбург: результат матча 01.09.24
В воскресенье, 1 сентября, Бавария принимала дома Фрайбург в рамках второго тура Бундеслиги.
Команды начали довольно активно, и гости почти не отставали по остроте моментов, однако наиболее реальные шансы забить имел только Майкл Олисе.
А на 34-й минуте защитник Фрайбурга сыграл рукой в собственной штрафной, и Кейн уверенно наказал гостей с 11-ти метров.
А вот второй тайм вышел совсем скудным на моменты, хоть Бавария и сильно сбавила темп, Фрайбург никак не мог найти моменты для того, чтобы восстановить паритет. А на 78-й минуте Мюллер поставил точку в матче очень крутым голом.
Немец принял пас справа, одним касанием переложил мяч под левую, при этом убрав защитника, и сразу же отправил круглого прямо под перекладину. 2:0, Бавария продолжила свой уверенный старт.
Статистика матча Бавария - Фрайбург 2-го тура Бундеслиги
Бавария - Фрайбург 2:0
Голы: Кейн (пенальти), 38, Мюллер, 78
xG: 1.66 - 1.39
Удары: 12 - 8
Удары в створ ворот: 4 - 4
Владение мячом: 60% - 40%
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