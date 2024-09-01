Бавария - Фрайбург: результат матча 01.09.24

В воскресенье, 1 сентября, Бавария принимала дома Фрайбург в рамках второго тура Бундеслиги.

Команды начали довольно активно, и гости почти не отставали по остроте моментов, однако наиболее реальные шансы забить имел только Майкл Олисе.

А на 34-й минуте защитник Фрайбурга сыграл рукой в собственной штрафной, и Кейн уверенно наказал гостей с 11-ти метров.

А вот второй тайм вышел совсем скудным на моменты, хоть Бавария и сильно сбавила темп, Фрайбург никак не мог найти моменты для того, чтобы восстановить паритет. А на 78-й минуте Мюллер поставил точку в матче очень крутым голом.

Немец принял пас справа, одним касанием переложил мяч под левую, при этом убрав защитника, и сразу же отправил круглого прямо под перекладину. 2:0, Бавария продолжила свой уверенный старт.

Статистика матча Бавария - Фрайбург 2-го тура Бундеслиги

Бавария - Фрайбург 2:0

Голы: Кейн (пенальти), 38, Мюллер, 78

xG: 1.66 - 1.39

Удары: 12 - 8

Удары в створ ворот: 4 - 4

Владение мячом: 60% - 40%

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