Лошадь Томаса Мюллера выиграла золото Олимпиады
Кристиан Кукук завоевал медаль в индивидуальном конкурсе.
Нидерландец Кристиан Кукук стал олимпийским чемпионом в Париже. Он выиграл золото в индивидуальном конкуре.
Спортсмен выступал на сером мерине Чеккере, совладельцом которого является полузащитник Баварии Томас Мюллер.
Футболист поздравил Кукука и Чекера с победой. Также немец поблагодарил главного тренера Баварии Венсана Компани, что дал посмотреть соревнования по конкуру.
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