Лошадь Томаса Мюллера выиграла золото Олимпиады

Нидерландец Кристиан Кукук стал олимпийским чемпионом в Париже. Он выиграл золото в индивидуальном конкуре.

Спортсмен выступал на сером мерине Чеккере, совладельцом которого является полузащитник Баварии Томас Мюллер.

Футболист поздравил Кукука и Чекера с победой. Также немец поблагодарил главного тренера Баварии Венсана Компани, что дал посмотреть соревнования по конкуру.

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